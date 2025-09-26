 منافس الزمالك.. برشلونة يهزم زغرب في دوري أبطال أوروبا لليد - بوابة الشروق
الجمعة 26 سبتمبر 2025 12:17 ص القاهرة
منافس الزمالك.. برشلونة يهزم زغرب في دوري أبطال أوروبا لليد

الشروق
نشر في: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 11:49 م | آخر تحديث: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 11:49 م

حقق نادي برشلونة الإسباني، فوزًا سهلًا على حساب مضيفه زغرب الكرواتي، بنتيجة 25-32، ضمن لقاءات في دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وتفوق برشلونة في الشوط الأول، من اللقاء الذي أقيم بصالة زغرب أرينا، بنتيجة 12-17، قبل أن يحافظ على انتصاره في الشوط الثاني.

وشهد اللقاء مشاركة النجم المصري سيف الدرع، مع فريق برشلونة، والذي أطلق تسديدتين فقط، كما شارك النجم الفرنسي ديكا ميم العائد مؤخرًا من الإصابة.

ويستعد برشلونة للسفر إلى مصر، للمشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد، التي تنطلق غدًا الجمعة.

ويتواجد نادي برشلونة في المجموعة الثالثة، برفقة فريقي الزمالك وتوباتي البرازيلي، وستتجه الأنظار من جانب الجماهير المصرية لمتابعة لقاء الفريق الأبيض مع نظيره الكتالوني يوم الأحد المقبل، في منافسات السوبر جلوب.  

 

 


