يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على مشروع قرار قدّمته روسيا والصين لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة ستة أشهر، غير أن دبلوماسيين استبعدوا إقراره.

ومن المقرر أن تُعاد جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، عملية مدتها 30 يومًا متهمةً طهران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، والهادف إلى منعها من تطوير سلاح نووي، وفقًا لوكالة «رويترز».

ويحتاج اعتماد القرار في مجلس الأمن، المكوَّن من 15 عضوًا، إلى تأييد تسعة أصوات على الأقل، شريطة ألا تستخدم بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).

ورجّح دبلوماسيون امتناع عدد كبير من الدول عن التصويت، مستبعدين تمرير مشروع القرار.

وتسعى إيران والقوى الأوروبية هذا الأسبوع إلى التوصل لاتفاق يؤجل إعادة فرض العقوبات ويفسح المجال أمام مفاوضات طويلة الأمد بشأن برنامج طهران النووي.

وعرضت الترويكا الأوروبية تأجيلًا يصل إلى ستة أشهر لإتاحة الوقت لإجراء محادثات حول اتفاق طويل الأجل بشأن البرنامج النووي الإيراني، شرط أن تعيد طهران السماح بدخول مفتشي الأمم المتحدة، وتعالج المخاوف المتعلقة بمخزون اليورانيوم المخصب، وتنخرط في حوار مع الولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن الرئيس مسعود بزشكيان قوله، أمس الخميس، إن طهران «مستعدة تمامًا لمواجهة أي سيناريو»، وستُعدّل سياساتها إذا أُعيد فرض العقوبات الأممية، لكنه أعرب عن أمله في تفادي هذا الإجراء.