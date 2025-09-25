تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، طقسًا خريفيًا معتدلًا، حارًّا نهارًا، مائلًا للحرارة ليلًا، واستقرارًا في الأحوال الجوية، وانخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، والفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة.

وسجلت درجات الحرارة في عروس البحر المتوسط العظمى 28، والصغرى 21 درجة مئوية، ويتراوح ارتفاع موج البحر الأبيض المتوسط بين 1.5 إلى 2 متر، ويوصف بـ "معتدل".

فيما تهب الرياح شمالية غربية، نشطة أحيانًا، تُقدَّر بـ 30 كيلومترًا في الساعة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي اليوم، أنه مع متابعة الحالة الجوية، هناك استقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ومحدودة من السواحل الشمالية والوجه البحري.