 الكويت ترشح سفيرها لدى الأردن سفيرا غير مقيم لدى فلسطين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكويت ترشح سفيرها لدى الأردن سفيرا غير مقيم لدى فلسطين

علم الكويت
علم الكويت
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 10:24 ص | آخر تحديث : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 10:24 ص

رشحت الكويت سفيرها لدى الأردن عزيز الديحاني، ليكون سفيراً "غير مقيم" لدى فلسطين، بالإضافة إلى عمله.
وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة – في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية اليوم /الجمعة/ - إن الترشيح يأتي في إطار تأكيد الدعم الكويتي للقيادة والشعب الفلسطيني، مشيرة إلى ترحيب الحكومة الفلسطينية بالخطوة الكويتية، موضحة أن الديحاني سيقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد صدور المرسوم الأميري الخاص بالتعيين.
وكان السفير الفلسطيني لدى الكويت رامي طهبوب، قد صرح - خلال مشاركته بندوة عقدتها اللجنة الثقافية في قسم العلوم السياسية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت - باعتزام الكويت تعيين سفيرا لها "غير مقيم" لدى فلسطين قريبا.


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