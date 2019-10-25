الزمالك يمنح لاعبيه راحة 6 أيام

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، منح اللاعبين راحة لمدة ستة أيام بسبب توقف مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك مساء أمس الخميس، على فريق جينيراسيون فوت السنغالي بهدف دون رد لمصطفى محمد وتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الزمالك ضمن المجموعة الأولى بدور الأبطال بجانب مازيمبي الكونجولي، وأول أغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي.

وتتوقف بطولة الدوري حتى نهاية بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والمقررة أن تقام في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر، حيث يلعب الفراعنة ضمن المجموعة الأولى بجانب منتخبات منتخبات غانا و الكاميرون ومالى، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 10 نقاط من 4 مباريات.