رئيس الوزراء النمساوي المكلف: سأواصل المشاورات مع حزب الخضر لتشكيل الإئتلاف الحكومي

أكد سباستيان كورتس رئيس حزب الشعب النمساوي رئيس الحكومة المكلف، أنه سيواصل مشاوراته مع حزب الخضر لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد وأن المحادثات الأولية سوف تستمر حتى 8 نوفمبر المقبل.

وقال كورتس، في تصريحات اليوم الجمعة، عقب اجتماع مع رئيس حزب الخضر فيرنر كوجلر - إن مفاوضات تكوين الائتلاف سوف تبدأ بالفعل عقب 4 جولات من المفاوضات الأولية والتي تنتهي في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

ونفى كورتس بأنه سيقوم بتأجيل المفاوضات لتشكيل الحكومة لحين انتهاء الانتخابات البلدية في ولاية ستيريا، مشيرا إلى أن هذا الطرح في غير محله وأن مفاوضاته مع حزب الخضر لن يتم تأجيلها.

وكان الحزب الاشتراكي والذي حل ثانيا في الانتخابات البرلمانية المبكرة في 29 سبتمبر الماضي، قد انسحب من المفاوضات بسبب ملاحظته عدم جدية حزب الشعب في الدخول في مفاوضات حقيقية لتكوين الائتلاف الحكومي.

ومن المعروف أيضا أن حزب الحرية، الشريك السابق في الائتلاف الحكومي والذي حل ثالثا في الانتخابات الأخيرة، قد أعلن الانتقال إلى المعارضة وانسحابه من مفاوضات تشكيل الحكومة.