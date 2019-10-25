عرض أعمال طلاب الأقليات العرقية في معرض فني بالصين (صور مذهلة)

افتتح معرض لبرنامج الأقليات العرقية للتصوير الفوتوغرافي في مدينة الألفية التذكارية في بكين مطلع الأسبوع، ويستمر حتى 27 أكتوبر، تحت رعاية جمعية ترويج الثقافة الصينية وجريدة التصوير الفوتوغرافي الشعبية

حسبما نشر موقع "chinadaily" يعد المعرض من بين الأنشطة الهامة في Photo Beijing" 2019" حيث تظهر الأعمال الفوتوغرافية التي التقطها طلاب الأقليات العرقية من المدارس الابتدائية والثانوية من خلال البرنامج الوطني لتعليم التصوير الفوتوغرافي الذي أنشأته رابطة التصوير المشتركة لبكين.

تعكس الأعمال العادات الشعبية والكفاح من أجل التخفيف من وطأة الفقر في البلدات الطلابية، وهو تكريم للذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة للتصوير الفوتوغرافي في بكين 2019 "يانغ يوان شينغ" قال: "إن البرنامج الوطني للتصوير الفوتوغرافي سيساعد على تشجيع الشباب من الأقليات العرقية في الصين على اكتشاف وتسجيل ورث التقاليد الثقافية الثمينة لأعراقهم، من وجهات نظرهم الخاصة".

وتبرع أحد المؤسسون للبرنامج الوطني لتعليم التصوير الفوتوغرافي "شو هونجزو" بالكاميرات وأجهزة الإسقاط وأجهزة الكمبيوتر للمدارس المشاركة في البرنامج ، ونظم العديد من معارض التصوير الفوتوغرافي ونشر العديد من ألبومات الصور للطلاب خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقالت شوي، الطالبة التي فازت أعمالها الفوتوغرافية بالجائزة الفضية في مسابقة "سيلك رود يوث" الدولية للتصوير الفوتوغرافي، "إنها واجهت التصوير للمرة الأولى قبل 3 سنوات عندما جاء فريق البرنامج الوطني للتعليم في التصوير الفوتوغرافي إلى مسقط رأسها، ومنذ ذلك الحين وهي تستمتع بالتصوير.

وتابعت: "لا يفتقر العالم إلى الجمال، لكنه يفتقر إلى العيون لاكتشاف الجمال، وإن التصوير الفوتوغرافي الذي يذكرني بجمال العالم".