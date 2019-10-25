حقوق الإنسان العراقية: مقتل متظاهر وإصابة أكثر من 90 آخرين في بغداد

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قال علي البياتي عضو مجلس مفوضية حقوق الانسان العراقية اليوم الجمعة أن متظاهرا قتل واصيب 95’خرين اليوم الجمعة بسبب استخدام قوات حفظ النظام العراقية الغازات المسيلة للدموع والماء الحار والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين في بغداد.

وقال: "هذه الحصيلة أولية كما اصيب مراسل صحفي باصابات خطيرة في الراس والإصابات تشمل المتظاهرين والجهات الامنية".

كان متظاهرون عراقيون قد ذكروا اليوم الجمعة أن متظاهرا قتل قرب جسر الجمهورية وإصيب أكثر من 30آخرين في احدث موجة عنف تطال المتظاهرين في ساحة التحرير بغداد.

وقال المتظاهر هشام الخالدي 28عاما في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) أن متظاهرا سقط اليوم وأصيب نحو 30 اخرين بعد إطلاق الرصاص والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظارين على جسر الجمهورية .

وأضاف متظاهر آخر أن "سيارات الاسعاف قامت بنقل مصابين الى مستشفى الكندي".

وتمكنت اأعداد كبيرة من المتظاهرين من الوصول مجددا إلى بوابات المنطقة الخضراء عند منطقة كرادة مريم وهم يهتفون بشعارات للمطالبة باسقاط الحكومة وحل البرلمان.

وكان متظاهرون عراقيون قد أفادوا اليوم بأن نحو 15 متظاهرا أصيبوا بحالات اختناق بعد قيام قوات حفظ النظام باطلاق الرصاص والغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين بعد اختراقهم الحواجز والاقتراب من إحدى بوابات المنطقة الخضراء الحكومية.

وأبلغ متظاهرون الـ(دب ا) باتصال هاتفي «بدأت فجر اليوم عمليات الكر والفر بين المتظاهرين السلميين والقوات العراقية بعدما تمكن المتظاهرون من الاقتراب من احدى بوابات المنطقة الخضراء الحكومية جراء عبور جسر الجمهورية وتجاوز الحواجز الأمنية.

وأوضح المتظاهرون أن القوات العراقية أطلقت الرصاص في الهواء واستخدمت الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه لإبعاد المتظاهرين وإعادتهم الى ساحة التحرير ممادى أدى ألى اصابة نحو 15متظاهرا.

ذكر المتظاهرون «أن أعداد المتظاهرين في تزايد حيث من المتوقع ان تكتظ ساحة التحرير بالمتظاهرين بعد ظهر اليوم استعدادا لاقتحام جسر الجمهورية والذهاب الى مباني الحكومة في المنطقة الخضراء".

من جهة أخرى، تدفق آلاف العراقيين إلى أماكن التظاهر في محافظات البصرة والناصرية وميسان والديوانية والمثنى وبابل وكربلاء والنجف للمشاركة في المظاهرات حاملين أعلام العراق ويهتفون بإسقاط الحكومة في ظل اجراءات امنية مشددة.

وتجمع المئات من اتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قرب مسجد الكوفه بمحافظة النجف بانتظار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر من اجل ان يؤدي صلاة الجمعه باتباعه والاستماع الى خطبته .