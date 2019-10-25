كيف تساعد سنغافورة كبار السن والمعاقين لعبور الطريق؟

يولي معظم المشاة، اهتماما ضئيلا لعبور الطريق، شأنه شأن ربط الحذاء أو التصفح السريع لصحيفة الصباح، ولكن بالنسبة لآخرين، مثل كبار السن والمعاقين، يمكن أن تكون تلك المهمة كبيرة على ما يبدو.

وقد أظهرت دراسة أجرتها "جامعة كوليدج لندن" عام 2017، أنه يبلغ متوسط سرعة السير في أماكن عبور المشاة بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة، 2ر1 متر في الثانية.

ومع ذلك، فإن أغلب كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر، يسيرون بمعدل أبطأ بشكل ملحوظ، يتراوح في المتوسط بين 8ر0 و9ر0 من المتر في الثانية، وهي سرعة تستمر في الانخفاض التدريجي مع تقدم العمر.

ونتيجة لذلك، يميل المواطنون من كبار السن إلى تجنب التقاطعات المزدحمة، وإلا فسوف يعانون من زيادة احتمالات وقوع الحوادث والإصابات بسبب سوء التقدير.

وفي سنغافورة، منحت الحكومة للمواطنين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، سلطة تعطيل حركة المرور، بفضل جهاز استشعار أنيق وصغير، مدمج في إشارات المرور.

ويستجيب الجهاز - الذي يحمل اسم "جرين مان بلاس" - من خلال إطلاق ضوء وإصدار تنبيه واهتزاز عندما يقوم المستخدم بتمرير إصبعه على بطاقة نقل يتم إصدارها بصورة خاصة.

ثم يقوم المستشعر بتشغيل جهاز "جرين مان" الذي يصدر وميضا لعدة ثوانٍ أطول من المعتاد، مما يمنح الزمن المخصص لعبور الطريق وقتا أطول بدون تسرع.

ويعتبر سبب المبادرة بسيطا، وهو أن سنغافورة تضم بعضا من أكبر السكان سنا في جنوب شرق آسيا.

وكان نحو 7ر13 بالمئة من السكان في سن الـ65 أو أكثر في عام 2018، هو تقريبا ضعف الرقم البالغ 7ر8 بالمئة قبل 10 سنوات. وترى توقعات الأمم المتحدة أن ما يقرب من نصف مواطني سنغافورة سوف يبلغون 65 عاما أو أكثر بحلول عام 2050.

وقد أجبرت هذه الديموغرافيا القاتمة السلطات المحلية على إعادة النظر في إمكانية الوصول بالنسبة لكبار السن.

ويقول شين كيان كيونج، كبير مهندسي النقل في "هيئة النقل البري" إن "تلبية الاحتياجات المختلفة لمستخدمي الطرق لدينا، هو السبب الرئيسي وراء تنفيذنا لهذه المبادرة".

ويضيف: "مع تقدم مواطنينا في العمر، فإننا بحاجة إلى ضمان تلبية احتياجات التنقل الخاصة بهم".

وقامت سنغافورة بتجربة الخطة لاول مرة في عام 2009، عندما حددت سلطات النقل البري خمسة معابر في أنحاء الدولة المدينة، قريبة من تقاطعات النقل المزدحمة والمستشفيات، لتنفيذ برنامج تجريبي صغير.

ومنذ ذلك الحين، تلقت هيئة النقل البري رسائل ومقترحات لإضافتها إلى تقاطعات أخرى في أنحاء البلاد.

و تم توسيع هذا المخطط منذ ذلك الحين على مراحل، بتزويد أكثر من 500 معبر بالخاصية الاضافية في عام 2015، وهو الرقم الذي تضاعف إلى 1000 معبر في عام 2018.

ويختلف الوقت الإضافي المسموح به لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتراوح بين 3 و12 ثانية، بناء على طول ومدى الزحام في المعبر.

وعندما تم إطلاق هذه المبادرة، رحب بها فوا كوك تي، الرئيس التنفيذي آنذاك لمجموعة عمل سنغافورة لكبار السن، بحماس. وقال إن "/مجموعة عمل سنغافورة لكبار السن/ يسرها أن تعرف أن جهاز /جرين مان بلاس/ يعزز سلامة كبار السن من خلال تزويدهم بخيار الحصول على مزيد من الوقت عند استخدام معبر المشاة".

وتخطط سلطات النقل البري حاليا لتوسيع البرنامج بصورة أكبر، مع وجود 1500 تقاطع مروري مزود بهذه الخاصية بحلول عام 2026. وسوف تكون بعض التقاطعات أقرب إلى منازل المسنين وفي العقارات السكنية، مع التركيز بصورة أكبر على المواطنين من كبار السن.

ويضغط السنغافوريون أيضا على الحكومة من أجل توسيع إمكانية الوصول إلى الميزة الاضافية لباقي المواطنين وليس مجرد المسنين وذوي الإعاقة، لتشمل أي شخص يعاني من صعوبات في التنقل، مثل مقدمي الرعاية للمسنين والنساء الحوامل والآباء الذين يتنقلون بعربات أطفال، والذين يعانون من إصابات تؤثر على حركتهم.

وفي النهاية، قد يحتاجون أيضا إلى وقت إضافي قليل للوصول إلى الجانب الآخر من الطريق بأمان.