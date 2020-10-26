رأس فاردي تقود ليستر للفوز على أرسنال بهدف بالدوري الإنجليزي

قاد النجم المخضرم جيمي فاردي فريقه ليستر سيتي للعودة إلى طريق الانتصارات ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما أحرز هدف الفريق الوحيد خلال فوزه 1 / صفر على مضيفه أرسنال اليوم الأحد في المرحلة السادسة للمسابقة.