بيراميدز يخسر كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان في نهائي عنيف

توج نهضة بركان المغربي بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما تغلب على بيراميدز بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ستاد مولاي عبدالله محمد بالمغرب.

بدأ نهضة بركان بضعط شديد على مرمى بيراميدز، وكان له ما أراد بعدما نجح في تسجيل هدف مشكوك في صحته عن طريق إيسوفو دايو في الدقيقة 15.

استحوذ بيراميدز على أغلب مجريات المباراة وحاول أن يسجل هدف التعادل لكنه فشل في تحقيق ذلك.

وأجرى أنتي تشاتيتش المدير الفني لبيراميدز تغييرين في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، حيث أشرك إبراهيم حسن وجون أنطوى لكنهما لم ينجحا في إدراك هدف التعديل.

وكانت المباراة قد شهدت توترت كبير بين لاعبي الفريقين، وتحصل 7 لاعبين من الفريقين على بطاقات صفراء، كما تحصل بكر الهلالي على بطاقة حمراء في الدقيقة 89.

ويعد هذا النهائي هو الأول لبيراميدز في بطولة إفريقية، حيث مشاركته هذا الموسم كانت الأولى في مسيرته.

يذكر أن نهضة بركان كان قد خسر بطولة الكونفدرالية الإفريقية بالموسم الماضي أمام الزمالك بركلات الترجيح.