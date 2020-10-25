كلوب ينتقد التحكيم بعد مواجهة ليفربول وشيفيلد بالبريميرليج

أشار الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، إلى أن ركلة الجزاء التي احتسبت ضد فريقه أمام شيفيلد، غير مستحقة.

وتغلب ليفربول على شيفيلد (2 – 1)، مساء السبت، في مباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة السادسة على ملعب أنفيلد.

وقال كلوب عقب المباراة:«ركلة الجزاء التي استقبلناها لم تكن حتى خطأ».

وأضاف: «في الشوط الثاني كنا متفوقين تمامًا كنا مسيطرين، لكنني أحترم شيفيلد يونايتد كثيرًا، إنهم وحدة قتالية حقيقية ولا يستسلمون أبدًا. كريس يقوم بعمل رائع».

وأكمل:«فقدنا الصبر في الشوط الأول لم يكن الأمر منطقيًا، أحب الاستراحة بين الشوطين إنها تساعد كثيرًا، يمكننا التحدث مع بعضنا البعض وتغيير بعض الأشياء».

وانتقد كلوب بعض القرارت التحكيمية حيث قال:«هذه المباراة رقم ستة بالدوري وفي ثلاث منها تعرضنا لقرارت خاطئة، واليوم الخطأ أعطى شيفيلد دفعة معنوية (يقصد ركلة الجزاء المُحتسبة ضد ليفربول)».

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 13 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما بقى شيفيلد في المركز قبل الأخير وبرصيده نقطة واحدة.

وعاد ليفربول لسكة الانتصارات أمام شيفيلد وذلك بعدما خسر وتعادل في آخر مباراتين له بالبريميرليج أمام أستون فيلا وإيفرتون على الترتيب.