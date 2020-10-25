حسن مدني: جيل الساندويتشات سيجد مراده في إذاعة القرآن الكريم

قال حسن مدني، رئيس إذاعة القرآن الكريم، إن الجميع استاء من سخرية شاب من رموز إذاعة القرآن الكريم، معلقًا: «لسنا فوق النقد لكننا لا نقبل السخرية والاستهزاء».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن هناك حيوية وليس هناك تماوتًا أو تعقرًا في الأداء، معلقًا: «جيل الساندويتشات سيجد مراده في إذاعة القرآن الكريم».

وأشار إلى أن الإذاعة ليست بمعزل عن الشباب فضلًا عن تقديم نوافذ تطل عليهم كبرنامج «طلائع الإيمان»، قائلًا إن الشباب يتوافدون للدراسة في معهد الإذاعة والتليفزيون ممن لديهم أمل وحب للإذاعة.

وكان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قد الشئون القانونية بالهيئة؛ لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الشخص صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها، والمتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إن الوطنية للإعلام ستخاطب على الفور الجهات المعنية والتنسيق معها لمحاسبة ذلك الشخص على ما اقترفه من خطأ جسيم في حق إذاعة القرآن الكريم التي لها قدسية وتقدير واحترام ومكانة خاصة في قلوب المستمعين من الشعب المصري والعربي.