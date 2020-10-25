شهد اليوم الثاني، لانتخابات مجلس النواب في المنيا، الأحد، عدة مشادات بين أنصار المرشحين مما استدعى تدخل الأمن لفضها.

وشهدت اللجنة 191 بمجمع مدارس كفر المنصورة، شجار بين أنصار المرشحين أثناء محاولاتهم توعية الناخبين خارج اللجان، وقد طرد الأمن الجميع من داخل المجمع، وفض المشاجرة.

كما شهدت لجنة مدرسة السلام الابتدائية بحي شاهين، بندر المنيا، مشاجرة بين أنصار المرشحين، وقد تدخل الأمن لفض المشاجرة دون وقوع إصابات.

وقد بدأ الناخبون في الازدياد، عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، أمام لجان التصويت، لانتخاب 29 نائبا، بينهم 15 مقعدا «فردي»، و14 مقعدا «قائمة»، ضمن قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد.

وخصص المرشحون سيارات وتكاتك لنقل الناخبين من كبار السن والمرضي، من منازلهم إلى لجان التصويت، للمشاركة في عملية الاقتراع.

وتشهد محافظة المنيا منافسة ساخنة بانتخابات مجلس النواب حيث يتنافس 215 مرشحا على 30 مقعدا بنظامى القائمة والفردى، منهم 28 مرشحا بنظام القائمة، حيث دفعت القائمة الوطنية من أجل مصر بـ14 مرشحا للمنافسة على الـ14 مقعد المخصصين للمحافظة بالقوائم، وكذلك قائمة نداء مصر أيضا فقد دفعت بـ 14 مرشحا اغلبهم من السيدات.

وعلي النظام الفردي يترشح 191 مرشحا بـ6 دوائر على 16 مقعدا بـ6 دوائر انتخابية.