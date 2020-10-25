المغرب يسجل 3020 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز 197 ألفا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 3020 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 197 ألفًا و481 في البلاد.

ونقلًا عن الموقع الإلكتروني لـ«الصحة المغربية»، مساء الأحد، أشارت الوزارة إلى تسجيل 46 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3301.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 2823 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 163 ألفًا و195.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 42 مليون إصابة.