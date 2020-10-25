 المغرب يسجل 3020 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز 197 ألفا - بوابة الشروق
الأحد 25 أكتوبر 2020 9:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

المغرب يسجل 3020 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز 197 ألفا

هديل هلال
نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 8:03 م | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 8:03 م

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 3020 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 197 ألفًا و481 في البلاد.

ونقلًا عن الموقع الإلكتروني لـ«الصحة المغربية»، مساء الأحد، أشارت الوزارة إلى تسجيل 46 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3301.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 2823 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 163 ألفًا و195.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 42 مليون إصابة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك