تشارك جامعة الدول العربية في المنتدى العالمي لتحديات الملكية الفكرية، والذي تنظمه غدا الهيئة السعودية للملكية الفكرية والأمانة السعودية لمجموعة العشرين على هامش الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على عدة موضوعات تتعلق بتنسيق إجراءات عمليات الملكية الفكرية في ظل الجوائح والأزمات العالمية، وتبادل سياسات الملكية الفكرية ونشر ثقافتها.

وقالت الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية - في بيان صحفي صدر اليوم عن الجامعة العربية - إنها سوف تشارك في هذا المنتدى ممثلة عن جامعة الدول العربية وستقدم ورقة عمل حول جهود الجامعة في مجال الملكية الفكرية.

ومن المقرر أن يشارك في المنتدى رؤساء مكاتب الملكية الفكرية في دول مجموعة العشرين، ومدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومدير عام منظمة الصحة العالمية.