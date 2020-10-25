وزير خارجية الكويت لسفيرة فرنسا: لابد من وقف اﻹساءات للأديان والأنبياء في الخطابات الرسمية

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد صباح، اليوم الأحد، ضرورة وقف اﻹساءات للأديان السماوية والأنبياء في الخطابات الرسمية والسياسية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الخارجية الكويتي مع سفيرة فرنسا لدى الكويت آن كلير لو جيندر؛ والذي عقد بديوان عام الوزارة؛ لبحث تداعيات الجريمة النكراء التي راح ضحيتها أستاذ التاريخ في إحدى المدارس الفرنسية، والتي سبق وأن أدانتها الكويت في حينها.

وشدد الشيخ أحمد ناصر على موقف الكويت الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره، مؤكدا في الوقت نفسه أن الإساءات للأديان السماوية كافة، والأنبياء عليهم السلام في بعض الخطابات الرسمية والسياسية، من شأنها بث المزيد من روح الكراهية والعداء والعنصرية بين الشعوب.

وأكد أهمية إشاعة ثقافة التسامح والسلام بين الجميع، مشدداً على رفض الكويت لأي سياسات من شأنها ربط سماحة الدين الإسلامي بالإرهاب والمساس بشريعته السمحة.