رئيس لجنة مدرسة السيدة نفيسة بمنتزه الإسكندرية: 422 من 3358 صوتوا في انتخابات النواب

أعلن المستشار الدكتور علي خضر، الرئيس بمحكمة استئناف بني سويف، رئيس اللجنة الفرعية رقم 240 ومقرها مدرسة السيدة نفيسة الرسمية لغات، الواقعة في نطاق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، شرقي الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، النتائج الأولية لأعمال فرز أصوات المواطنين في انتخابات مجلس النواب 2020.

وقال "خضر"، للشروق: "أدلى باللجنة 422 ناخبًا بأصواتهم، منهم 335 صوتًا صحيحًا، و87 باطلًا؛ للمقاعد الفردية، و355 صوتًا صحيحًا، و67 باطلًا للقوائم الحزبية، وحصدت قائمة (من أجل مصر)، منهم على 275 صوتًا، بينما حصلت قائمة (نداء مصر) على 80 صوتًا، من إجمالي 3 آلاف و358 مواطنًا، هم المقيدين في كشوف الناخبين".

وأغلقت مراكز الاقتراع، البالغ عددها في الإسكندرية، 363 مقرًا انتخابيًا، تضم بداخلها 1160 لجنة فرعية، موزعة على 6 دوائر انتخابية، بنطاق 18 قسم شرطة، كانت مجهزة لاستقبال 4 ملايين و51 ألفًا و709 ناخبًا يحق لهم التصويت، طبقا للكشوف الانتخابية، أبوابها أمام المواطنين في تمام الساعة 9 مساءً، وشرع القضاة، يُعاونهم مندوبي اللجان الفرعية في بدء إجراءات الفرز.

وأمنت شرطة الإسكندرية، بإشراف اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مدير الأمن، مراكز الاقتراع من الخارج، حيث تم رصد نشاطًا أمنيًا في محيطها وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وسط تعزيز الأقوال الأمنية، والخدمات لتحقيق السيولة المرورية بالطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان، مع مراعاة البعد الإنساني، والصحي، خاصةً مع كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتنافس في الإسكندرية 216 مرشحًا، موزعين على 6 دوائر للفوز بـ16 مقعدًا فرديًا، "4 للمنتزه يتنافس عليهم 69 مرشحا، و3 مقاعد وللرمل يتنافس عليهم 39 مرشحا، ومقعدين لسيدي جابر يتنافس عليهم 26 مرشحا، ومقعدين لمحرم بك يتنافس عليهما 28 مرشحا، ومقعد للعطارين يتنافس عليه 10 مرشحين، و4 مقاعد للدخيلة يتنافس فيها 43 مرشحا.

كما تنافست قائمتين "من أجل مصر، ونداء مصر" عن الدائرة الرابعة المُمثلة لقطاع "غرب الدلتا"، والمخصص له 42 مقعدًا، موزعين بواقع "18 مقعدًا للإسكندرية، و20 مقعدًا لمحافظة البحيرة، و4 مقاعد لمحافظة مرسى مطروح".

وتعمل لجان الفرز في "المنتزه 305 لجنة فرعية، حصرهم في فيكتوريا، والرمل 197 لجنة، حصرهم في كلية الزراعة بسابا باشا، وسيدي جابر 137 لجنة، حصرهم في مدرسة محمد كريم بسموحه، والعطارين 216 لجنة، حصرهم في مدرسة العطارين، ومحرم بك 77 لجنة، حصرهم في نادي الترام، والدخيلة 228 لجنة فرعية، حصرهم في قاعة اجتماعات حي العجمي".