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اجتماع إسرائيلي - سوداني في الأسابيع المقبلة لبحث التعاون


نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 6:31 م | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 6:31 م

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، أن اجتماعا مشتركا بين السودان وإسرائيل سيعقد في الأسابيع المقبلة" لبحث أفق التعاون، مؤكدة التوصل مع إسرائيل لقرار ينهي حالة العداء وتطبيع العلاقة بين البلدين.

وقالت الخارجية السودانية في بيان إنّه تم "الاتفاق على أن يجتمع وفدان من البلدين في الأسابيع المقبلة للتفاوض حول إبرام اتفاقيات للتعاون في مجالات الزراعة والتجارة والاقتصاد والطيران ومواضيع الهجرة وغيرها".

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وقع الجمعة، قرارا بشطب السودان من قائمة البلدان الراعية للإرهاب بعد دفع الخرطوم تعويضات بقيمة 335 مليون دولار لأسر ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام في أغسطس 1998 والبارجة الأمريكية "يو أس أس كول" في شواطئ اليمن في أكتوبر 2000.

وأعقب قرار شطب السودان من قائمة الإرهاب إعلان واشنطن عن حزمة مساعدات بـ81 مليون دولار استجابة للأزمة الإنسانية في السودان.

وبحسب بيان للخارجية الأمريكية فإن التمويل يشمل أكثر من 64 مليون دولار من مكتب المساعدة الإنسانية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية و 17 مليون دولار من مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية.

وأكدت الخارجية السودانية أن البلدين توصلا لقرار ينهي حالة العداء وتطبيع العلاقة بين البلدين، وبدء التعامل الاقتصادي والتجاري، والعمل المشترك لبناء مستقبل أفضل، ولدعم قضية السلام فى المنطقة.


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