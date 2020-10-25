 الصحة السودانية: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة السودانية: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

الخرطوم - أ ش أ:
نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 3:35 م | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 3:35 م

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأحد، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وحالة وفاة واحدة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية -في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الجمعة الماضي- أن الحالات الجديدة سُجلت في ولايات الخرطوم، والجزيرة (وسط)، وشمال كردفان (جنوب)، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 3747 عينة، سُجلت من بينها الحالات الجديدة.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفا و742 حالة، بينها 837 حالة وفاة، و6764 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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