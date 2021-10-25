أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية؛ وحل مجلس السيادة السوداني، وحل مجلس الوزراء، وإعفاء وكلاء الوزراء من مهامهم، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين.



سبق وأفادت وزارة الإعلام السودانية، بأن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، نُقل إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان يدعم الانقلاب العسكري الجاري، مضيفة أن أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني وعددا من وزراء الحكومة الانتقالية قد اعتقلوا.



وكانت الوزارة قالت في وقت سابق الاثنين إن القوات العسكرية المشتركة التي تحتجز حمدوك قيد الإقامة الجبرية تضغط عليه لإصدار بيان مؤيد. واستشهدت بدعوة حمدوك الشعب السوداني إلى مقاومة محاولة الانقلاب بالطرق السلمية و"الدفاع عن ثورتهم".