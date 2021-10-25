عبّر الإعلامي أحمد موسى، عن سعادته بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.



وقال موسى خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على شاشة "صدى البلد"، مساء الاثنين، إنّ قرار الرئيس هو بمثابة نصر كبير للشعب والجيش والشرطة، معقّبًا: "الله أكبر".



وأضاف: "مصر الآن ليست في حاجة للطوارئ.. هذا هو الأمن، قرار الرئيس مهم جدًا لأنه يؤكد أن مصر آمنة ومستقرة".



وتابع: "بلدنا الآن من غير طوارئ.. هناك دول كبيرة تستخدم قوانين الطوارئ.. لا عودة للوراء، لا يوجد في مصر ما يقلق الشعب أو ضيوفها".



وأشار إلى أنّ المواطن لم يتأثر بقانون الطوارئ، لكن من يتأثر به هو العنصر الإرهابي.



وأصدر الرئيس السيسي، مساء الاثنين، قرارًا بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.



وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "يسعدني أن نتشارك معًا هذه اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".



وأضاف: "هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".



وتابع: "إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار، ومعًا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه".