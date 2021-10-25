وزير الشباب: نستهدف فتح حوار مع الشباب حول أبرز القضايا العامة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن سلسلة الحوارات الشبابية التي تشرف عليها الوزارة تهدف إلى فتح حوار مع الشباب حول أبرز القضايا العامة المثارة على الساحة، والتعرف على المحطات الرئيسية في مسيرة حياة الشخصيات العامة التي تتم استضافتها والتي تمثل قدوة ونموذجا لكثير من الشباب.

جاء ذلك خلال ندوة حوارية بمسرح وزارة الشباب والرياضة/ مساء اليوم /الأحد/، ضمن سلسلة لقاءات معاك اون لاين ندوة حوارية مع مجموعة من الشباب، بحضور الدكتور مصطفي الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، ونجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة، والدكتور محمد سعيد محفوظ مقدماً للندوة، ومشاركة واسعة من طلاب كليات الإعلام بمختلف الجامعات المصرية.

وقال وزير الشباب والرياضة: "سعداء اليوم بتواجد الدكتور مصطفي الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار معنا للمرة الثانية للشباب المصري، التعريف بالآثار التي نمتلكها وهذا يشكل أهمية قصوى للشباب في ظل القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي الداعية إلى غرس قيم الولاء والانتماء للوطن".

وفي هذا السياق، تحدث الدكتور مصطفي الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، عن الاكتشافات الأثرية المصرية ومنها التي ساهم فيها الشباب المصري، وذلك بفضل قيادة ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه للشباب في مختلف القطاعات.

وأشار إلى الإنجازات السياحية والأثرية خلال الفترات الماضية مثل موكب المواميات ، والاستعدادات لبدء افتتاح المتحف المصري الكبير الذي سيكون بمثابة رسالة الحضارة المصرية في الجمهورية الجديدة ، بالإضافة إلى تقديم مزيد من المعلومات الأثرية التفصيلية.

كما تناول الوزيري الاكتشافات خلال السبع سنوات الأخيرة مثل الكشف عن ١٦ مقبرة عائلية بداخلها ٣٠ تابوت بمنطقة آثار الغريفة بالمنيا ،وافتتاحات مشروعات الآثار والترميم في ظل بناء الدولة الحديثة.