أبو مازن يستضيف وفد مؤسسات فلسطينية وصفتها إسرائيل بالإرهاب ويشيد بدورها

استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم / الاثنين/، وفدًا من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية التي صنفتها إسرائيل "منظمات إرهابية"، وأشاد بدور هذه المؤسسات في فضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم.

وقال عباس، إن القرار الإسرائيلي الذي وصف هذه المؤسسات الفلسطينية بالإرهابية، مرفوض ومدان، مشددا على أن القيادة الفلسطينية تقف مع هذه المؤسسات الوطنية التي تقوم بواجبها.

وأضاف أبو زمان أنه سيكون هناك تحرك فلسطيني رسمي على الساحة الدولية للتصدي لهذا القرار، مؤكدًا أنه لا يحق لإسرائيل التدخل بعمل هذ المؤسسات التي تعمل وفق القانون الفلسطيني، مشددًا على ضرورة تكاثف الجهود الفلسطينية لمواجهة هذا التحدي الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي.

وبدورهم، أكد أعضاء الوفد على استمرار مؤسساتهم بالقيام بواجباتها تجاه فضح جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأشاروا، إلى أنهم سيستمرون بالتواصل والتنسيق المستمر مع مؤسسة الرئاسة والمؤسسات الرسمية والقوى الوطنية لتحدي هذا القرار الإسرائيلي المخالف لكل القوانين.

حضر اللقاء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، نائب رئيس الحركة محمود العالول، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش.

م ن / م ك/س.ع