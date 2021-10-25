النيابة تطلب تحريات تشاجر 10 أشخاص بالأسلحة بسبب الجيرة في الإسكندرية

طلبت نيابة كرموز في الإسكندرية، اليوم الاثنين، تحريات المباحث حول واقعة نشوب مشاجرة بين 10 أشخاص، "8 منهم مُسجلين" بالأسلحة البيضاء، إثر خلافا نشبت بينهما بسبب الجيرة.



وقررت النيابة العامة، التحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، والأسلحة التي ضبطت بحوزتهم، وحجز المتهمين على ذمة التحقيقات بتهمة التشاجر وحيازة أسلحة بيضاء وإتلاف سيارة ودراجة بخارية.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا حول تداول مقطعي فيديو مصورين، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يظهر بأحدهما قيام مجموعة من الأشخاص بالتشاجر، وبحوزتهم أسلحة بيضاء، والتعدي على بعضهم البعض، والآخر يتضمن استغاثة سيدة، للإفراج عن زوجها، ونجلها بعد ضبطهما في المشاجرة.



وبانتقال الكول الأمني إلى موقع المشاجرة، تبين من المعاينة الأولية، وقوعها بين كلٍ من: 5 أشخاص من بينهم "زوج، ونجل صاحبة الفيديو"، جميعهم لهم معلومات جنائية مُسجلة "طرف أول"، وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض، وبين 5 أشخاص، لـ3 منهم لهم معلومات جنائية مُسجلة، "طرف ثانٍ"، وبحوزتهم قطعتي سلاح أبيض.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط طرفي المشاجرة، والأسلحة البيضاء، وبمواجهتهم أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهما، بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة، تعدٍ خلالها الطرفان على بعضهما البعض، بالأسلحة البيضاء، دون حدوث إصابات، فيما تبين حدوث تلفيات بسيارة، ودراجة نارية، تصادف وجودهما في محل الواقعة.



وبسؤال مالكي المركبتين، اتهما طرفي المُشاجرة بالتسبب في إحداث التلفيات، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.