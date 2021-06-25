مصرع 10 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل في الدقهلية

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لقي 10 أشخاص مصرعهم وأُصيب 9 آخرين، في تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل ثقيل "تريلا" بطريق "جمصة - المنصورة" أمام كوبري شرنقاش بمحافظة الدقهلية.



وكلَّف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتورَ شريف مكين وكيل وزارة الصحة والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والمحاسب متولي عبد العال رئيس حي غرب المنصورة ومحمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا بسرعة التعامل الفوري مع تداعيات حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل على طريق "جمصة - المنصورة" أمام كوبري شرنقاش.

وأسفر الحادث عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وأمر المحافظ بنقل جميع المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفيات المنصورة التخصصي والمنصورة الدولي.

ووجَّه مختار بسرعة صرف المساعدات المالية والإعانات اللازمة لحالات الإصابات والوفيات بالتنسيق والتعاون مع وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأكد محافظ الدقهلية، أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تقديم كل الرعاية للحالات الإنسانية وفي الأزمات والحوادث من خلال التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني بنطاق المحافظة.

وشدَّد محافظ الدقهلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لكافة الفئات المستحقة للمساندة من أبناء محافظة الدقهلية وخاصة وقت الحوادث والأزمات، مؤكدًا أن المحافظة بكامل أجهزتها تبذل الجهود الكبيرة لرعاية الحالات الإنسانية، وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بهدف تقديم الرعاية لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التى تضع هذه الفئات فى مقدمة الأولويات.