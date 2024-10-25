حماس: اقتحام الجيش الإسرائيلي مشفى كمال عدوان جريمة بدعم أمريكي

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اعتبرت حركة "حماس" اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي "مستشفى كمال عدوان" شمال قطاع غزة، اليوم الجمعة، وتنفيذ حملة اعتقالات وتنكيل طالت المرضى والجرحى والطواقم الطبية وعائلات نازحة وناشطين إعلاميين "جريمة حرب بدعم أمريكي".

وقالت الحركة في بيان: "اقتحام جيش الاحتلال لمستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا، وفرض حصار عليه، واعتقال المرضى والجرحى والطواقم الطبية والعائلات النازحة، واقتيادهم إلى جهة مجهولة؛ يعد جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقوانين الدولية".

وأضافت: "تواصل حكومة الاحتلال الصهيوني ارتكابها لحرب الإبادة شمال قطاع غزة، غير مكترثةٍ بأي تداعيات، في ظل الدعم والحماية الكاملة التي توفّرها الإدارة الأمريكية لها"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأشارت إلى أن "ما يجري شمال غزة من مجازر، وقصف إجرامي مركز على المنازل، ونسف مربعات سكنية على رؤوس قاطنيها، ما أدى لاستشهاد العشرات من الأبرياء جلهم من الأطفال والنساء؛ هو إمعان صهيوني في حملة التطهير العرقي".

ودعت الحركة قادة الدول العربية والإسلامية إلى "تحمل مسؤولياتهم تجاه حماية شعبنا، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، والتحرك لوقف ما يتعرض له من حرب إبادة وتطهير عرقي".

وحملت الحركة المجتمع الدولي ومؤسساته "المسؤولية السياسية والأخلاقية عن استمرار هذه الجرائم، والانهيار القيمي الناتج عن الانتهاكات المتواصلة للقوانين الدولية".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الجيش الإسرائيلي احتجز مئات المرضى والطواقم الطبية والنازحين في "مستشفى كمال عدوان" شمال القطاع بعد اقتحامه.

وقالت في بيان: "الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى كمال عدوان ويتواجد داخله، ويحتجز مئات المرضى وطواقم طبية ونازحين من المستشفى عقب اقتحامه".

ويتواصل التوغل والقصف الإسرائيلي لمناطق مختلفة من محافظة شمال غزة بالتزامن مع استمرار مساعي الجيش لإفراغ المنطقة من ساكنيها عبر الإخلاء والتهجير القسري.