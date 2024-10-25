استشهاد 3 صحفيين لبنانيين في غارة إسرائيلية على مجمع للصحفيين بجنوب لبنان

استشهد 3 صحفيين لبنانيين في غارة إسرائيلية على مقر إقامة الصحفيين في حاصبيا بجنوب لبنان، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام حكومية لبنانية صباح اليوم الجمعة .

وقالت قناة الميادين العربية المستقلة التي تتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرا لها إن اثنين من فريقها كانا من بين الصحفيين الذين استشهدوا في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

وقالت قناة المنارة التابعة لحزب الله اللبناني إن المصور وسام قاسم قتل في الغارة على مقر الصحفيين في حاصبيا، التي كانت في منأى حتى الآن من القتال على طول الحدود.

وذكرت قناة الميادين إن المصور في القناة غسان نجار ومهندس البث في القناة محمد رضا قتلا أيضا في الغارة