وجه المغربي أشرف داري، لاعب النادي الأهلي، التهنئة للاعبي الفريق والجمهور وإدارة النادي بعد التتويج بلقب السوبر المصري.

الأهلي حقق كأس السوبر المصري للمرة 15 في تاريخه، بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 7-6 في ركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي والإضافي من المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد.

وقال أشرف داري في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: «فخور باللعب للنادي الأهلي وتمنيت المشاركة مع زملائي ولكن الإصابة أبعدتني.. اللاعبون الذين يشاركون يؤدون بأفضل شكل ودورهم كان كبيرًا في تتويج الفريق اليوم بلقب السوبر».

وأضاف: «انسجمت سريعًا لأنني اعتدت على اللعب في الأندية الكبيرة والأهلي هو كبير إفريقيا، ويضم لاعبين أصحاب خبرات وكان لهم دور عظيم في دعمي وشعوري أني عنصر ليس بجديد على الفريق».

وأتم: «أتمنى أن يكون لي دور مع الأهلي دائمًا والمشاركة في التتويج بالبطولات لإسعاد الجماهير العظيمة التي تساند الفريق في كل المناسبات».

وعادت بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم، الجمعة، بعد التتويج بلقب كأس مصر للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، بالفوز على الزمالك في نهائي البطولة التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، والذي عادل رقم مانويل جوزيه، كأكثر المدربين تحقيقًا للقب.