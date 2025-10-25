سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس وقف "قافلة الأمل" التركي جنكيز قورتاران، إنهم قدموا مساعدات لغزة بقيمة 192 مليون ليرة (نحو 4.57 مليون دولار)، منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة الجماعية في القطاع.

وبحسب بيان صادر عن الوقف، السبت، أوضح قورتاران أن "قافلة الأمل" كانت إلى جانب الفلسطينيين بغزة في جميع مراحل العدوان والإبادة، مؤكدا استمرار دعمهم رغم الظروف الصعبة.

وأضاف أن المساعدات تضمنت خلال الفترة توزيع 380 ألف وجبة طعام، ومساعدات نقدية بقيمة 19 مليونا و886 ألف ليرة (الدولار 41.9 ليرة)، وإرسال 18 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية والطحين ومواد النظافة، و4 شاحنات محملة بأحذية وملابس وفراش، وتوزيع 8 آلاف و144 حصة أضاحي.

وأردف أن الوقف قام أيضا بمشروع ترميم مستشفى، و100 عملية جراحية، وتوفير سيارتي إسعاف، وإنشاء 4 مخيمات سعة كل منها 140 خيمة.

وأشار إلى أن الوقف دعم أسطول "الصمود العالمي" من خلال سفينة للمساهمة في محاولة كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

ولفت قورتاران إلى أن المساعدات تُنفّذ بالتنسيق مع مؤسسات وجمعيات شريكة داخل غزة.

وأفاد بهذا الصدد أن مشروع توفير معدات طبية عاجلة بالتعاون مع وزارة الصحة في غزة وصل إلى مراحله الأخيرة.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، إبادة جماعية بدأتها تل أبيب في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 68 ألف شهيد، وما يفوق 170 ألف جريح.