ليفربول يوقف انطلاقة برايتون المثالية بثنائية

وضع فريق ليفربول، حدا لانطلاقة قوية لنظيره برايتون، وتغلب عليه بهدفين دون رد، اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الألماني باسكال جروس، لاعب خط وسط برايتون هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، بعدما حول تسديدة مواطنه فلوريان فيرتز لاعب ليفربول إلى داخل الشباك في الدقيقة 17، ثم أضاف السويدي ألكسندر إيزاك الهدف الثاني من تمريرة الفرنسي برادلي باركولا.

وشهدت المباراة 3 إصابات في صفوف الفريقين، حيث غادر التركي فريدي كايوغلو لاعب برايتون المباراة مبكرا في الدقيقة السادسة، ليشارك بدلا منه كوستينها، ثم شارك مالك يالكويي بدلا من شيما أندريس المصاب في الدقيقة 54، لإصابة الأخيرة، وفي ليفربول تعرض فيرتز لإصابة في الدقيقة 65، ليشارك بدلا منها تري نيوني.

رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن برايتون الثالث.

وتعد هذه هي الهزيمة الأولى لبرايتون منذ 30 أغسطس الماضي، عندما خسر من تشيلسي 4-3، علما بأنه منذ ذلك الحين تعادل مرة واحدة فقط مع ليدز يونايتد، ثم بدأت سلسلة انتصارات طويلة شملت الفوز على حامل اللقب أرسنال، وكذلك مانشستر يونايتد وسحق برايتون بخماسية، علما بأن برايتون سيلاقي مانشستر سيتي يوم الأربعاء في كأس الرابطة الإنجليزي، ثم يتقابل معه مجددا يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.