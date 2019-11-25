استطلاعات آراء الناخبين بعد التصويت: فوز الرئيس الروماني في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية

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أفادت وكالة أنباء بلومبرج بفوز الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد، بحسب استطلاعات آراء الناخبين بعد التصويت.

وحسب الاستطلاعات التي أجراها معهد (إيريس) لقياس الرأي، حصل يوهانيس على 66.50% من الأصوات متقدما بشكل ملحوظ على منافسته رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض، فيوريكا دانسيلا التي حصلت على 33.50%.

ويحظى يوهانيس بدعم الحزب البرجوازي الحكومي (بي إن إل)، كما يعد يوهانيس من التيار البرجوازي المؤيد للوحدة الأوروبية.

ومن المنتظر أن تعلن أول التوقعات شبه النهائية في وقت لاحق من المساء.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات، حسب بيانات المقر الرئيسي لمكتب الانتخابات في بوخارست، 49.87% وهذا هو أدنى مستوى لها منذ سقوط الشيوعية قبل 30 عاما.

غير أن هذه هي أول مرة يتوجه فيها نحو مليون ناخب روماني في الخارج للإدلاء بأصواتهم، وقد سهلت الحكومة الرومانية ظروف التصويت على الناخبين في القنصليات الرومانية في الخارج.

وفي حال تأكدت التوقعات، فسيلوح الأمل مرة أخرى في انسجام عمل الحكومة في رومانيا لأول مرة منذ فترة طويلة.

كان يوهانيس/60 عاما/ في صراع دائم خلال فترة رئاسته الأولى مع الحكومات الاشتراكية المتغيرة.