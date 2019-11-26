انعقاد «عليا محافظة الغربية» لاختيار قيادات مديرية التربية والتعليم

ترأس اللواء هشام السعيد محافظ الغربية اليوم اللجنة العليا لاختيار القيادات بمديرية التربية والتعليم وفقًا للضوابط والمعايير الواردة بالقانون رقم81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته وبعضوية كل من "السكرتير العام للمحافظة - المستشار القانوني – وكيل وزارة التنظيم والإدارة – وكيل وزارة التضامن الاجتماعي – وكيل وزرة القوى العاملة".

وقامت اللجنة بمراجعة الملفات المقدمة ومقابلة المتقدمين وعددهم 50 موظفًا تقدموا لشغل وظائف قيادية تمثلوا في (الإدارة العامة للتعليم العام – الإدارة العامة للشئون المالية والادارية – الإدارة العامة للخدمات – الإدارة العامة بغرب طنطا التعليمية - الإدارة العامة بشرق طنطا التعليمية – الإدارة العامة بالسنطة التعليمية – الإدارة العامة زفتي) والتجديد لعدد 3 وظائف قيادية تمثلوا في (الإدارة العامة لغرب المحلة – الإدارة العامة بشرق المحلة – مدير عام التعليم الفنى) وأنهت إجراءات المقابلة لاختيار المرشحين للوظائف.

وفى هذا الإطار؛ أكد محافظ الغربية أن اختبارات اختيار القيادات بجميع قطاعات العمل تهدف إلى التعرف على الإمكانيات البشرية للمرشح لشغل الوظيفة، وذلك في إطار الحرص على النهوض بالعمل الإداري والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى أداء العمل الحكومي.