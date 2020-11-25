المركزي الأوروبي يرجح أن تحتاج المصارف إلى المزيد من مخصصات خسائر القروض

أفاد البنك المركزي الأوروبي، بأن المصارف قد تحتاج إلى تخصيص اعتمادات أكبر لخسائر القروض، للتعامل مع ارتفاع عدد حالات التخلف عن السداد من جانب الشركات.

وفي تقريره لـ"مراجعة الاستقرار المالي"، الصادر اليوم الأربعاء، قال البنك المركزي الأوروبي إنه منذ الأزمة المالية العالمية، لا تزال توقعات الربحية الضعيفة تلقي بظلالها على تقييمات البنوك رغم ارتفاع المرونة لدى بنوك منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو.

ولفت إلى أن مخاطر تراجع ربحية البنوك تأتي وسط التوقعات الضعيفة لأحجام الإقراض ومؤشرات الاعتمادات.

وأضاف البنك أن "التعافي الاقتصادي الأضعف من المتوقع وقيود ضمانات القروض إلى جانب الضغوط المتزايدة على القطاع الخاص غير المالي قد تؤدي إلى الحاجة لزيادة مخصصات خسائر القروض، وستؤثر على ربحية البنوك".