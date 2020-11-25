إثيوبيا تطرح رخصتي اتصالات جديدتين

تعتزم إثيوبيا فتح باب التقدم للحصول على رخصتي تشغيل شبكتي اتصالات جديدتين في البلاد اعتبارا من يوم الجمعة المقبل في خطوة تستهدف فتح سوق الاتصالات في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إيوب تيكاليجن وزير الدولة المسؤول عن عملية الخصخصة في إثيوبيا تأكيد اتخاذ الحكومة هذه الخطوة رغم الصراع المسلح الذي تخوضه في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا.

يذكر أن إثيوبيا تحاول تنظيم مزايدة لبيع رخص الاتصالات منذ منتصف 2018 رغم أن تعقيدات العملية والتحديات القوية مثل جائحة فيروس كورونا المستجد أدت إلى تأجيل هذه الخطوة عدة مرات.

كانت مجموعة إم.تي.إن جروب وهي أكبر مشغل لشبكات الهاتف المحمول في أفريقيا قد ذكرت في الأسبوع الماضي أنها ترى تراجعا في دوافع الاستثمار في إثيوبيا في الوقت الحالي بسبب حالة الغموض التي تحيط بقدرة شركات تشغيل أبراج الاتصالات على العمل في البلاد في ظل الظروف الراهنة وكذلك توفير الأموال اللازمة للحصول على الترخيص.

ومن المقرر أن تبلغ الحكومة الشركات المنتظر مشاركتها في المزايدة بشروطها وتوقعات الحكومة منها سواء على الجانب المالي أو الفني.