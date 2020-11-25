السلطات السويسرية تعتقل شابة هاجمت شخصين بسكين

ألقت السلطات السويسرية الثلاثاء القبض على شابة أعربت على ما يبدو عن دعمها لتنظيم داعش الإرهابي، وذلك بعد أن هاجمت اثنين من المارة بسكين في لوجانو بسويسرا.

وأفادت الشرطة بأن أحد الضحيتين أصيب بجروح خطيرة لكنها غير مهددة للحياة، بينما أصيب الشخص الآخر بجروح طفيفة، بحسب الشرطة.

وكتب ممثلون للادعاء عبر تويتر أنهم يحققون في الحادث باعتباره "هجوما يشتبه في أن له دوافع إرهابية".

وقالت قائدة الشرطة الوطنية نيكوليتا ديلا فالي إنها تشتبه في وجود خلفية إرهابية للهجوم.

وذكر قائد الشرطة المحلية، ماتيو كوتشي، للصحفيين أن المهاجمة /28 عاما/ كانت معروفة لدى السلطات، وأنها أعربت عن دعمها لتنظيم داعش في الماضي.