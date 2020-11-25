رومانيا تسجل 9700 إصابة جديدة و168 وفاة بفيروس كورونا

سجلت رومانيا 9 آلاف و700 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و168 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت إذاعة (صوت رومانيا) اليوم الأربعاء، أن أكثر من 1200 شخص يتلقون العلاج اللازم في وحدة العناية المركزة إثر الإصابة (بكوفيد-19).

ووقع وزير المالية الروماني فلورين كتسو، اليوم على دفعة أولية بمقدار 12 مليون يورو للمفوضية الأوروبية لشراء لقاح (كوفيد-19)، حيث إن بلاده ترغب في التأكد من أنها ستكون من بين الدول الأولى التي ستحصل على اللقاح خلال الفترة المقبلة.

كان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.