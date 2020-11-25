عزز كاواساكي فرونتال موقعه في صدارة الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم بعدما حقق انتصارا ساحقا وتغلب على أقرب منافسيه جامبا أوساكا صاحب المركز الثاني 5 / صفر اليوم الأربعاء في المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة.

وفي مباريات أخرى جرت اليوم، عاندت الأرض أصحابها حيث تغلب كاشيوا ريسول على مضيفه كاشيما أنتلرز 4 / 1 وشيميزو إس بالس على مضيفه يوكوهاما إف.سي 3 / 1 وفيجالتا سينداي على مضيفه ساجان توسو 1 / صفر وسيريزو أوساكا على مضيفه أويتا ترينيتا 1 / صفر بينما تعادل شونان بيلمير مع سانفريس هيروشيما 1 / 1 .

ويدين كاواساكي فرونتال بفضل كبير في الفوز الكبير على جامبا أوساكا للاعبه أكيهيرو إيناجا الذي سجل ثلاثية (هاتريك) للفريق في الدقائق 45 و49 و73 بينما سجل الهدفين الأول والخامس للفريق لياتندرو دامياو ومانابو سايتو في الدقيقتين 22 و90 .

ورفع كاواساكي فرونتال رصيده في الصدارة إلى 75 نقطة بفارق 17 نقطة أمام جامبا أوساكا صاحب المركز الثاني.

وتلقى كاشيما أنتلرز هزيمة ثقيلة على ملعبه أمام كاشيوا ريسول وخسر أمامه 1 / 4 ليتجمد رصيد كاشيما أنتلرز عند 52 نقطة في المركز الخامس ويرفع كاشيوا ريسول رصيده إلى 44 نقطة في المركز العاشر.

وسجل الأهداف الأربعة لكاشيوا ريسول، كينجو كيتازومي وميكاييل أولونجا وكريستيانو دا سيلفا ويوتا كاميا في الدقائق 26 و75 و83 و90، بينما جاء الهدف الوحيد لكاشيما أنتلرز في الدقيقة 56 وسجله كيم سيونج جيو لاعب كاشيوا ريسول بالخطأ في مرمى فريقه.

وصعد سيريزو أوساكا إلى المركز الرابع رافعا رصيده إلى 52 نقطة بعدما تغلب على مضيفه أويتا ترينيتا بهدف وحيد سجله هيروشي كيوتاكي في الدقيقة العاشرة.

كذلك تغلب فيجالتا سينداي على مضيفه ساجان توسو بهدف وحيد سجله شون ناجاساوا في الدقيقة 78، ليرفع فيجالتا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير ويتجمد رصيد ساجان توسو عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتغلب شيميزو إس بالس على مضيفه يوكوهاما إف.سي 3 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير ويتجمد رصيد يوكوهاما إف.سي عند 28 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتقدم شيميزو إس بالس بثلاثة أهداف سجلها شوتا كانيكو وسيرجيو دوترا جونيور

وريو تاكيوتشي في الدقائق الخامسة والسادسة و38 ثم رد يوكوهاما إف.سي بهدف وحيد سجله تاتسوكي سيكو في الدقيقة 56 .

وتعادل شونان بيلمير مع سانفريس هيروشيما 1 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس عشر مقابل 47 نقطة لسانفريس هيروشيما في المركز الثامن.

وافتتح النجم العراقي المخضرم نشأت أكرم التسجيل لشونان بيلمير في الدقيقة الثامنة ثم أدرك هاياو كاوابي التعادل لسانفريس هيروشيما في الدقيقة 66.