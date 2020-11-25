أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، عن إنشاء معمل بي سي أر (PCR) بمدينة نويبع من أجل تعزيز استعدادات مديرية الصحة بالمحافظة في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، واكتشاف الإصابة مبكراً ولحماية المواطنين من انتقال العدوى ولخدمة مدن خليج العقبة دهب ونويبع وطابا.



وأكد الدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي بجنوب سيناء، أنه تم إنشاء المعمل للتحليل للمواطنين المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز المعمل بكافة الأجهزة والمعدات اللازمة وتوفير جميع مستلزمات التحاليل والوقاية الشخصية للعاملين بالمعمل والمترددين عليه.



يذكر أن العينات كانت ترسل للتحليل بمعامل مستشفى طور سيناء ومستشفى شرم الشيخ الدولي للقائمين بتلك المدن وأيضا للتحليل للمسافرين والقادمين من خلال ميناء نويبع البحري ومنفذ طابا البري.