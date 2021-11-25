قال محققون بلغاريون اليوم، إن الخطأ البشري هو السبب الأكثر ترجيحًا في حادث تحطم حافلة أودى بحياة أكثر من 40 شخصًا، مستبعدين احتمال أنه نجم عن عمل إرهابي.

وذكرت قناة (آسيا نيوز) الإخبارية أن الحافلة كانت تقل سائحين، بينهم أطفال، من مقدونيا الشمالية عائدين من رحلة في نهاية الأسبوع من تركيا، حيث اشتعلت بها النيران على طريق سريع في غرب بلغاريا قبل فجر أول أمس.

كما استبعد المحققون أي تكون أنابيب إضافية محملة بالوقود قد تسببت فى الحريق القاتل، كما أكدوا أنه لم يحدث أي تفجير.

وقال بوريسلاف سارافوف رئيس دائرة التحقيقات الوطنية البلغارية إنه في الوقت الحالي، تشير الأدلة إلى أن الحادث وقع نتيجة خطأ بشري، حيث وجدت عملية تشريح الجثث أن جميع الضحايا تقريبًا لقوا حتفهم نتيجة الاختناق الذي أعقب الحريق وليس جراء إصابات من الحادث أو من إصابات جراء انفجار.

وأضاف أن المحققين يفحصون ما إذا كانت علامات الممر غير الواضحة أو عدم وجود إشارات وعواكس مناسبة أو سوء تنظيم حركة المرور على الطرق السريعة قد ساهم في وقوع الحادث، إذ أنهم وجدوا أن الحاجز المروري الذي تسير الحافلات بمحاذاته يشكل خطورة على حركة المرور وقد كان بالفعل من العوامل المساهمة في وقوع الحادث.