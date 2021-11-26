ألقت مباحث الأموال العامة القبض على موظف مجلس محلي بالقليوبية استغل موقعه الوظيفي ومكن صاحب محل لتجارة الألوميتال من الاستيلاء أرض أملاك دولة قيمتها مليوني جنيه لإقامة محل تجاري.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، استغلال موظف بأحد المجالس المحلية بالقليوبية، له معلومات جنائية، موقعه الوظيفي بالتواطؤ مع صاحب محل لتجارة الألوميتال، وتمكينه من استصدار ترخيص لإقامة محل تجاري خاص به على أراضى أملاك الدولة بدون وجه حق.

وأجرى الأول المعاينة للأرض، وأثبت أنها ليست من ضمن أملاك الدولة "على غير الحقيقة" لكونها مملوكة لإحدى الجهات الحكومية، مما مكن المتهم الثاني من التعدي على أراضى الدولة والإضرارا بالمال العام بما قيمته مليوني جنيه.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.