قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن مشاهدي حفل موكب المومياوات الملكية لديهم نفس درجة التوقعات وأكبر حول احتفالية طريق الكباش بالأقصر، مشيرًا إلى أن الأمر يؤكد أن مصر محط الأنظار في أكثر من بعد.

وأضاف محيي الدين، خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء أمس الأربعاء، أن مصر تشهد كل يوم وأسبوع حدثًا هامًا جاذبًا للأنظار لها بشكل إيجابي، موضحًا أنها استضافت منذ يومين قمة «الكوميسا» وتولت رئاستها.

وأشار إلى أن مصر من خلال احتفالية طريق الكباش تلفت الأنظار إيجابيًا لبعد آخر وهو الحضارة والثقافة والدعوة للسياحة والتأمل في حضارة أمس والاستفادة من الدروس الخاصة بها للمستقبل.

ولفت المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إلى أن العالم منتظر ما ستحققه مصر منذ إعلانها استضافة قمة المناخ نوفمبر العام المقبل، مؤكدًا أن انطلاق منتدى شباب العالم يناير المقبل، دليل على معاودة النشاط والجذب للشباب حول العالم؛ لمناقشة قضايا الساعة بعد النجاح الباهر المتحقق في مؤتمرات سابقة.

وأشاد بالعمل الضخم في المشروع القومي «حياة كريمة» المشروع الأهم للاستثمار في البشر والتعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية والتكنولوجية والاستدامة والتوافق مع قواعد تغير المناخ.

وتابع: «كل تلك المجالات تجعلنا أكثر تفاؤلا بالوضع في مصر إذا ما استكملت تلك الاستثمارات الضخمة في كل الأبعاد بتعدد المجالات التي فيها أبعاد السياحة والبنية الأساسية والتصنيع والتوجه إلى التصدير، والأمر سيجعل أرقام مصر أفضل في المستقبل».