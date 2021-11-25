تتوجه عيون العالم أجمع اليوم الخميس، نحو محافظة الأقصر بصعيد مصر، تزامنا مع انطلاق الاحتفال العالمي لافتتاح طريق الكباش، أو ما يُسمى بـ"طريق المواكب الكبرى"، والرابط بين معبدي الأقصر والكرنك، في مدينة طيبة، عاصمة مصر القديمة.

فخلال الاحتفالية، يعيد المصريون إحياء "عيد الأوبت"، أحد أقدم أعياد المصريين القدماء، الذي كان يُمارس قبل 5 آلاف سنة، والذي كان أشبه بكرنفال مميز يتم بصورة سنوية على أرض الأقصر، ويتم خلاله تنصيب الملوك والاحتفال بالمناسبات والذكريات السعيدة.

احتفالات بالبر والبحر والجو.. المصريون يعيدون إحياء "عيد الأوبت" بطريق الكباش في الأقصر

ويأتي الاحتفال بعد رحلة التطوير، التي انطلقت قبل 72 عاما ومع اكتشاف طريق الكباش على أيدي علماء الآثار المصريين، حتى تم تكثيف الجهود خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ليتم الانتهاء من عمليات التطوير الترميم، وتوضع اللمسات الأخيرة، لتصبح الأقصر جاهزة لاحتضان أحد أعظم الأحداث العالمية فى قلب عاصمة الحضارة المصرية القديمة، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وزارة السياحة والآثار أوضحت أن الغرض الأساسي من الاحتفالية هو الترويج للسياحة المصرية بشكل عام ومحافظة الأقصر بشكل خاص وإبراز ما بها من مقومات سياحية وإعلانها متحفًا مفتوحًا، في الحفل، الذي سيشهد حضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ونواب البرلمان، بالإضافة إلى وجود سفراء من دول عربية وأجنبية، ووسائل الإعلام الأجنبية بشكل ضخم، وكل وكالات الأنباء العالمية والعالم.

وتعرض لكم "الشروق" ألبوم صور لآخر الاستعدادات والبروفات قبيل انطلاق احتفالية افتتاح طريق الكباش في الأقصر:



































































































































