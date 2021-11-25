خريطة فعاليات الاحتفالية العالمية لافتتاح طريق الكباش بالأقصر اليوم

تتوجه عيون العالم اليوم الخميس، نحو محافظة الأقصر بصعيد مصر، لمتابعة الاحتفال العالمي لافتتاح طريق الكباش، أو ما يُسمى بـ"طريق المواكب الكبرى"، الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك في مدينة طيبة، عاصمة مصر القديمة.

ويعيد المصريون إحياء "عيد الأوبت" خلال الاحتفالية، أحد أقدم أعياد المصريين القدماء، الذي كان يُمارس قبل 5 آلاف سنة، وكان أشبه بكرنفال مميز يتم بصورة سنوية على أرض الأقصر، ويتم خلاله تنصيب الملوك والاحتفال بالمناسبات والذكريات السعيدة.

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الاحتفال يعُقب رحلة تطوير طويلة لطريق الكباش، انطلقت قبل 72 عاما مع اكتشاف الطريق على أيدي علماء الآثار المصريين، وفي السنوات الثلاث الأخيرة تم تكثيف الجهود لتنتهي عمليات التطوير والترميم، وتوضع اللمسات الأخيرة، لتصبح الأقصر جاهزة لاحتضان أحد أعظم الأحداث العالمية في قلب عاصمة الحضارة المصرية القديمة، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين والشخصيات الهامة في مصر والعالم، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وخلال السطور التالية، تعرض لكم "الشروق" خريطة تفصيلية لفعاليات الاحتفالية العالمية لافتتاح طريق الكباش في الأقصر، مساء اليوم الخميس:

-الحفل تمتد فقراته بطول المدينة وعرضها برًا ونهرًا وجوًا، إذ سيبدأ مع غروب الشمس بالأقصر.

-ستكون البداية بإنارة بانورامية تدريجية لمعبد الأقصر وطريق الكباش على طول 3 كيلومترات.

-ثم إنارة البر الغربي ومعبد حتشبسوت وتمثالي ممنون.

-ومن النيل تتحرك 3 ذهبيات عائمة صممت على الطراز الفرعوني وترمز لثالوث المعبودات المقدسة آمون وموت وخنسو.

-فيما تنطلق مراكب شراعية ملونة بألوان هوية الأقصر البصرية.

-ويحلق عدد من المناطيد في سماء العاصمة القديمة.

-ومن داخل معبد الأقصر تبدأ الاحتفالية الرسمية، بخروج ثلاث محفات ترمز للثالوث المقدس، لتمر من قدس الأقداس عبر الصرح الأول للمعبد وصولا لتماثيل أبو الهول ببداية طريق الكباش.

-الحفل يرافقه عزف الأوركسترا الفيلهارموني بقيادة المايسترو نادر عباسي، التي ستعزف الموسيقى الفرعونية ثم أنشودة آمون، والتي يعاد إحياؤها بنفس الكلمات الفرعونية.

-الفنان محمد حماقي سيغني الأغنية الترحيبية بزوار الأقصر، والتي تذاع بالتزامن مع فقرة راقصة من سوق سافوي، وفقرات من المواقع الأثرية والمعالم المميزة للأقصر.

-بعد ذلك ينطلق عدد من الحناطير المضاءة لإعادة تجسيد أغنية فرقة رضا الشهيرة «الأقصر بلدنا بلد سواح».

وتخطط وزارة السياحة المصرية لإطلاق حملة ترويجية للسياحة في الأقصر، تحمل شعار "الأقصر في ثوبها الجديد"، وتهدف لتحويل المدينة الأثرية إلى متحف مفتوح يلفت أنظار السائحين بأنحاء العالم.