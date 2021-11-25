أرتيتا يكشف أنه تحدث مع فينجر بشأن عودته إلى أرسنال

أبدى ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم أمله في عودة الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني السابق للفريق، إلى النادي من جديد بشكل ما، وكشف أنه تحدث معه بهذا الشأن بالفعل.

وتولى فينجر (72 عاما تدريب أرسنال طوال 22 عاما، وقاده للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات، وقد رحل عن تدريب الفريق في مايو 2018 .

ويأمل أرتيتا، الذي كان قد لعب في الفريق تحت قيادة فينجر، في الاستفادة من خبرة المدرب الفرنسي،/ وقد أكد أن محادثة جرت بينهما عندما التقيا لمشاهدة فيلم وثائقي بعنوان "آرسين فينجر الذي لا يقهر".

وقال الإسباني أرتيتا خلال حديثه في المؤتمر الصحفي للمباراة المقررة أمام نيوكاسل بعد غد السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه "كان هناك اتصال"، وذلك لدى سؤاله عما إذا كان عرض رسمي قد قُدم لفينجر.

وأضاف أرتيتا :"تحدثت معه عندما ذهبنا لمشاهدة الفيلم وكان أمرا مبهجا للغاية أن أراه وأتحدث معه، وأتمنى أن نتمكن من جلبه."

وتابع في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :"أعتقد أنه سيقضي وقتا رائعا لمشاهدة الأجواء التي يمكنه أن يصنعها حوله عندما يأتي إلى هنا، نظرا للاحترام والإعجاب والحب الذي يحمله كل من في النادي إزاء ما حققه وإزاء ما يمثله شخصيا لهذا النادي."

ورفض أرتيتا الحديث بشأن الدور الذي يمكن لفينجر أن يلعبه في النادي، لكنه قال :"لا يمكنني أن أقول لكم الآن، لكن ما يمكنني قوله هو إنني أود أن يكون أقرب بكثير بالنسبة لي، لأنني أعتقد أن هذا سوف يكون بمثابة دعم هائل ، وسيساعد النادي كثيرا."