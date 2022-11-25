 كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19


نشر في: الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 7:23 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 7:23 ص

تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية 50 ألف إصابة اليوم الجمعة، وسط مخاوف متنامية من عودة تفشي الفيروس خلال الشتاء.

وسجلت البلاد 53 ألفا و698 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 39 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 26 مليونا و837 ألفا و840 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأضافت كوريا الجنوبية 55 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و278 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وارتفع عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة إلى 453 حالة، بزيادة 16 عن اليوم السابق.


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