مسؤول بارز بحزب الله: لا نريد فرض رئيس للبنان بل نريد رئيسا يطمئن المقاومة

أعلن نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش، أن الحزب لا يريد فرض رئيس للجمهورية، وأن وما يريده هو رئيس لكل اللبنانيين ويطمئن المقاومة.



وقال دعموش في خطبة، اليوم الجمعة، "نحن في كل ما نقوم به لا نفتش عن مكاسب سياسية، ولا نريد الهيمنة على موقع الرئاسة أو غيره من مواقع السلطة ‏كما يظن البعض أو فرض رئيس للجمهورية"، بحسب ما نقلت عنه العلاقات الإعلامية التابعة لـ"حزب الله".



وأضاف: "اليوم وأمام المشهد المتكرر الذي نراه في جلسات انتخاب ‏الرئيس والذي لم يؤد إلى أي نتيجة حاسمة، ليس هناك من مسار واقعي ‏موصل لانتخاب رئيس للجمهورية أفضل وأسرع من التحاور والتفاهم".



ودعا القوى السياسية "أن تتحمل هذه المسؤولية لإنجاز هذا الاستحقاق في أسرع وقت، لأن الأمور في البلد لم تعد تحتمل المزيد من الفراغ".



وقال "ما نريده أولاً: هو أن يبقى لبنان قويا بمقاومته وجيشه وشعبه في مواجهة العدو الصهيوني، وألا يعود إلى زمن الضعف كما تريده أمريكا.وثانيا أن تكون الأولوية في هذه المرحلة لمعالجة الأزمات لاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها اللبنانيون".



واعتبر أن "هذين الأمرين يتطلبان مقاربة واقعية وأكثر جدية لاستحقاق الرئاسة ومواصفات الرئيس".



قال "إن حزب الله يقوم بواجبه في المقاومة وفي حماية البلد والدفاع عن مصالحه وخدمة شعبه والحفاظ على حقوقه وثرواته واستقلاله".



يذكر أن ولاية الرئيس اللبنانية السابق ميشال عون انتهت في 31 أكتوبر الماضي. ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي.



ولم يتمكن المجلس النيابي (البرلمان) من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد سبع جلسات للمجلس خصصت لانتخاب رئيس.