ستاربكس تغلق فرعا في سياتل شهد إنشاء أول نقابة عمالية بالشركة

تعتزم سلسلة مقاهي ستاربكس العالمية إغلاق فرعها في مدينة سياتل، والذي شهد قيام الموظفين بإنشاء أول نقابة عمالية في المدينة الرئيسية لسلسلة المقاهي.



وأعرب متحدث باسم الشركة، التي يقع مركزها الرئيسي أيضا في مدينة سياتل الأمربكية، عن مخاوف تتعلق بالسلامة، قائلا إنه "لسوء الحظ، على رغم العديد من الجهود، استمرت حوادث السلامة والأمن في فرعنا ببرودواي وديني في التصاعد". وسيجري إغلاق الفرع أمام العملاء في 9 ديسمبر المقبل.



يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تشير فيها ستاربكس إلى مخاوف تتعلق بالسلامة كسبب للإغلاق.



وقال الرئيس التنفيذي المؤقت هوارد شولتز، في يوليو الماضي "بدأنا في إغلاق فروع" بسبب أمور تتعلق بالسلامة.



وتابع "هذه مجرد البداية. سيكون هناك المزيد".



لكن الممثلين النقابيين يرون أن هذه القرارات هي محاولة من الشركة للرد على جهودهم.



وفي بيان حول الإغلاق، قالت نقابة عمال ستاربكس: "هذه هي الحالة الأكثر وضوحا للانتقام الذي تظهره هذه الشركة حتى الآن لإغلاق متجر نقابي".



جدير بالذكر أن هذا الفرع هو الرابع النقابي في سياتل الذي تغلقه الشركة منذ يوليو الماضي، حسبما قالت النقابة، التي سترفع دعوى ممارسة عمالية غير عادلة ضد الشركة بشأن أحدث إغلاق لفرع برودواي وديني.



وقدمت النقابة العديد من شكاوى الممارسات العمالية غير العادلة منذ العام الماضي ، كما أصدر المجلس الوطني لعلاقات العمل أيضا شكاوى ضد ستاربكس.



وقال المتحدث باسم ستاربكس، فيما يتعلق بإعلان إغلاق فرع سياتل، "سوف نتفاوض مع النقابة بحسن نية لمناقشة تأثير هذا القرار على شركائنا - بما في ذلك فرص النقل إلى فروع المنطقة الأخرى".



وتكتسب الجهود المبذولة لدمج فروع ستاربكس نقابيا زخما منذ ديسمبر 2021، عندما كان فرع في بافالو بنيويورك هو أول من أنشأ نقابة.



ودخل عمال ستاربكس في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في إضراب ليوم واحد احتجاجا على ما يرون أنه انتقام لجهود إنشاء نقابة.