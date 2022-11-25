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كندا تسجل 1672 إصابة جديدة بفيروس كورونا و67 وفاة

أوتاوا - د ب أ
نشر في: الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 11:02 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 11:02 ص
سجلت كندا 1672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و67 وفاة مرتبطة بالفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و427 ألفا و242 إصابة، والوفيات إلى 47 ألفا و850.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 94 مليونا و319 ألفا و986 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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