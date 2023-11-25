حماس تحذر من وضع خطير لتنفيذ هدنة غزة بسبب خروقات الاحتلال

قال طاهر النونو مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنّ هناك صورتين متعاكستين ظهرتا منذ بدء سريان الهدنة الإنسانية.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، اليوم السبت، أن الصورة الأولى هي صورة البسمة التي رُسمت على شفاه الأسيرات والأسرى الذين جرى إطلاق سراحهم، بفضل الجهود المصرية والقطرية، بجانب إدخال كم جيد من المساعدات.

وأشار إلى أن المشهد الثاني يتمثل في العديد من الخروقات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي إزاء الهدنة، موضحا أن هناك بنودا لم يلتزم بها الاحتلال بشكل كامل وبخاصة في ملف المساعدات.

ولفت إلى أنّ أمس الجمعة شهد إدخال ثلاث شاحنات مساعدات لشمال غزة، في حين دخل اليوم ما يتراوح بين خمس وسبع شاحنات لهذه المناطق، علما بأن الاتفاق ينص على دخول 100 شاحنة يوميا إلى شمال غزة.

وأكّد أن الاحتلال لم يلتزم بهذا الأمر، بجانب عمليات إطلاق النار التي ارتكبها جيش الاحتلال في أكثر من موقع، كما جرى أمس شمالي غزة ما أدّى إلى استشهاد شخصين.

وذكر أن الاحتلال لم يتلزم بمعايير إطلاق سراح الأسرى من الشبان والأطفال ممن هو دون الـ19 عاما، حيث لم يلتزم الاحتلال بالمعايير المتفق عليها وبخاصة أقدمية الاعتقال.

وقال إنّ هذه الخروقات تضع عملية تنفيذ الاتفاق بالكامل في موقع خطر إذا لم يلتزم الاحتلال، وبخاصة في إدخال المساعدات لشمال غزة وفق الأعداد المنصوص عليها.

وتستمر الهدنة الإنسانية لليوم الثاني على التوالي في قطاع غزة، حيث بدأت أمس الجمعة وتستمر لمدة أربعة أيام، بعدما جرى التوصل إليها بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية.

وبجانب وقف إطلاق النار، يتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.​​​​​​​

وأفرجت إسرائيل الجمعة، عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين ضمت 39 أسيرة وأسيرا قاصرا، بينما أفرجت الفصائل الفلسطينية عن 13 أسيرا إسرائيليا جميعهم أطفال ونساء.